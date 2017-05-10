АТО: бойовики порушували перемир’я чотири рази, втрат серед українських військових немає
"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник продовжив поодинокі обстріли наших позицій, здебільшого, на донецькому напрямку. Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.
"Загалом від опівночі ворог 4 рази порушив перемир’я. Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає", - зазначили в повідомленні.
Сьогодні вранці неподалік Новотроїцького Донецької області бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів і озброєння БМП, після чого почався бій, який тривав кілька годин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа