АТО: бойовики порушували перемир’я чотири рази, втрат серед українських військових немає

Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника

З початку доби бойовики обстрілювали позиції сил АТО на донецькому та приморському напрямках. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник продовжив поодинокі обстріли наших позицій, здебільшого, на донецькому напрямку. Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.

"Загалом від опівночі ворог 4 рази порушив перемир’я. Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає", - зазначили в повідомленні.

Сьогодні вранці неподалік Новотроїцького Донецької області бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів і озброєння БМП, після чого почався бій, який тривав кілька годин.

