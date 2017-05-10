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АТО: бойовики порушували перемир’я чотири рази, втрат серед українських військових немає

Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника
З початку доби бойовики обстрілювали позиції сил АТО на донецькому та приморському напрямках. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.
АТО: бойовики порушували перемир’я чотири рази, втрат серед українських військових немає Фото: flickr.com

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник продовжив поодинокі обстріли наших позицій, здебільшого, на донецькому напрямку. Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.

"Загалом від опівночі ворог 4 рази порушив перемир’я. Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає", - зазначили в повідомленні.

Сьогодні вранці неподалік Новотроїцького Донецької області бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів і озброєння БМП, після чого почався бій, який тривав кілька годин.
 

 

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05 10 2017 21:34
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