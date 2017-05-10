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Волонтери повідомляють про бої з застосуванням мінометів в "сірій зоні" біля Новотроїцького

Однойменний контрольно-пропускний пункт призупинив свою роботу
Сьогодні вранці неподалік Новотроїцького Донецької області бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів і озброєння БМП, після чого почався бій, який тривав кілька годин.
Волонтери повідомляють про бої з застосуванням мінометів в "сірій зоні" біля Новотроїцького Фото: unian.ua

"Близько 10:00 терористи почали обстріл з мінометів і БМП наших позицій неподалік Новотроїцького. Однойменний контрольно-пропускний пункт відразу припинив свою роботу заради безпеки цивільного населення. Протягом декількох годин бої тривали за декілька сотень метрів від КПВВ, у "сірій зоні", де весь цей час опинялися десятки мирних жителів і місія ОБСЄ, які перетинали кордон", - повідомили волонтери організації "Повернись живим" у Facebook.

Близько 12:30-13:00 бійці 28-ї бригади зупинили обстріли щільним вогнем у відповідь.

"Бойовики зазнали втрат, про це наші розвідники дізналися з радіоперехоплення і завдяки трьом машинам швидкої допомоги, які рухалися від лінії розмежування окупованим Докучаєвськом. Інформації про втрати з нашого боку поки що немає", - наголошується в повідомленні.

"Велику роль у сьогоднішньому протистоянні зіграв коптер, який ми доставили бійцям цими вихідними. Аеророзвідка швидко виявила ворожу техніку, звідки саме ведеться вогонь", - повідомили волонтери.

Нагадаємо, місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.
Зазначимо, Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.

 

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05 10 2017 15:55
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