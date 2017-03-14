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Аудит кредитів "ПриватБанку" планують завершити в цьому місяці, - Шлапак

Керівництво чекає контактів з пов'язаними особами
Аудитори до кінця березня завершать оцінку кредитного портфелю пов'язаних осіб "ПриватБанку" та визначать обсяги позик.
Аудит кредитів "ПриватБанку" планують завершити в цьому місяці, - Шлапак Фото:unian.ua

"Ми чекаємо контактів з пов'язаними особами. Погашення кредитів поступово йде. До кінця місяця ми разом з аудиторами плануємо завершити оцінку цього кредитного портфелю, тоді більш детально розповімо про обсяги, кому видавалися ці позики і так далі", - розповів журналістам голова правління ПАТ "ПриватБанк" Олександр Шлапак, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, Національний банк України має намір залучити в березні-квітні міжнародну компанію для розслідування можливих зловживань в "ПриватБанку".

Зазначимо, в кінці минулого року агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "ПриватБанку" з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).

Зокрема, колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

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14 03 2017 17:53
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