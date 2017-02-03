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Для розслідування справи "ПриватБанку" залучать міжнародну компанію

Залучення компанії може відбутися вже у березні-квітні
Національний банк України (НБУ) має намір залучити в березні-квітні міжнародну компанію для розслідування можливих зловживань в "ПриватБанку".
Для розслідування справи "ПриватБанку" залучать міжнародну компанію Фото:unian.ua

"Так, дійсно, ми проведемо Forensic-аудит, для чого буде залучена міжнародна компанія", - повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева в ході прес-конференції.

За словами Гонтаревої, залучення компанії може відбутися вже у березні-квітні.

Нагадаємо, що 100% акцій Приватбанку належить державі. Нацбанк може надати колишнім акціонерам "ПриватБанку" 5-10 років на погашення боргів.

Зазначимо, в кінці минулого року агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "ПриватБанку" з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).

Зокрема, колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

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02 03 2017 15:55
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