Аудит виявив порушення в "Укравтодорі" на 190 млн грн
"Під час аудиту було охоплено близько 60 млрд гривень, з яких майже 35 млрд гривень спрямовано обласним службам автомобільних доріг. Також проведено класичні ревізії фінансово-господарської діяльності згаданих служб, під час яких було проведено 352 зустрічні звірки, досліджено понад 20 млрд гривень", - повідомляє прес-служба Держаудитслужби.
Як наголошується, практично у кожній області встановлено випадки неефективного та нераціонального використання коштів, а також неналежного виконання ремонтно-будівельних робіт, завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, тощо.
"Контрольними заходами у кожній без винятку обласній САД виявлено фінансових порушень загальна сума яких сановила майже 190 млн гривень, з яких понад 130 млн гривень – порушення напряму пов’язані із виконанням ремонтно-будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.
Найбільше порушень виявлено контрольними заходами у САД у Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській та Львівській областях.
"Основною причиною допущених порушень є діюча система контролю якості в обласних САД, яка має низку недоліків", - заявили у прес-службі.
Нагадаємо, що дорожній фонд в 2019 році збільшиться на 8,3 млрд грн. Таке зростання закладене у проект бюджету-2019, який був представлений Кабінетом міністрів сьогодні, у п'ятницю 14 вересня.
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