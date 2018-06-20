Аваков хоче знову ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

Такі дії дозволять поповнити бюджет ще на 70-100 мільярдів гривень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради.

Про це він сказав у середу під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, раніше в українському законодавстві була відповідна стаття, але за часів президентства Віктора Януковича вона була декриміналізована.

Він зазначив, що наразі узгоджений механізм комплексних заходів із залученням фахівців Департаменту захисту економіки НПУ, Державної фіскальної служби, Генеральної прокуратури та СБУ.

"Вже завтра ми плануємо почати "тиск" на контрабандне середовище, аби залучити додаткові кошти у державний бюджет", - сказав Аваков.

За його підрахунками, подібні дії дозволять поповнити бюджет ще на 70-100 мільярдів гривень.

Аваков пообіцяв, що буде тримати "жорстку позицію" щодо контрабанди і карати всіх причетних, навіть якщо це будуть люди "із високих кабінетів" Адміністрації президента, уряду абощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду 20 червня.