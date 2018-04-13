ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МВС Арсен Аваков заявив, що лідери ЄС закликали екс-прем'єра Арсенія Яценюка та секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова в 2014 році не провокувати президента РФ Володимира Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков: Лідери ЄС просили не провокувати Путіна в 2014 році
"Це обійшлося нашій країні дуже дорого, окупацією Криму та частині Донецької та Луганської областей"
Фото: mvs.gov.ua
Про це Аваков сказав у своєму виступі на форумі з питань безпеки, передає LIGA.net.
Аваков нагадав, що Україні за Будапештським меморандумом була гарантована безпека і територіальна цілісність в обмін на відмову від свого ядерного потенціалу.
"Я був свідком того, як лідери великих країн дзвонили в 2014 році Турчинову, дзвонили Яценюку і сказали: не провокуйте Путіна, давайте спокійніше. Це "спокійніше" обійшлося нашій країні дуже дорого, окупацією Криму та частині Донецької та Луганської областей", - сказав він.
Нагадаємо, що Аваков заявляв, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.
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13 04 2018 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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