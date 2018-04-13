Аваков: Лідери ЄС просили не провокувати Путіна в 2014 році

"Це обійшлося нашій країні дуже дорого, окупацією Криму та частині Донецької та Луганської областей"

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що лідери ЄС закликали екс-прем'єра Арсенія Яценюка та секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова в 2014 році не провокувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це Аваков сказав у своєму виступі на форумі з питань безпеки, передає LIGA.net.

Аваков нагадав, що Україні за Будапештським меморандумом була гарантована безпека і територіальна цілісність в обмін на відмову від свого ядерного потенціалу.

"Я був свідком того, як лідери великих країн дзвонили в 2014 році Турчинову, дзвонили Яценюку і сказали: не провокуйте Путіна, давайте спокійніше. Це "спокійніше" обійшлося нашій країні дуже дорого, окупацією Криму та частині Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Нагадаємо, що Аваков заявляв, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.