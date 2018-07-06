Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аваков прокоментував можливу відставку Данилюка

"Його відставка можлива і важлива"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою думку про можливу відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.
Аваков прокоментував можливу відставку Данилюка Арсен Аваков. Фото: bykvu.com

"Так, його відставка можлива. І важлива. У той момент, коли він зайняв таку позицію... Я вважаю, що є випадки, коли політична позиція міністра допустима, але не тоді, коли вона суперечить досягненням урядом певних цілей", - заявив Аваков у кулуарах ІХ Національного експертного форуму, пише LB.ua.

На запитання, чи буде заміна Данилюку, Арсен Аваков відповів: "Не знаю, парламент буде вирішувати".

У разі відставки міністра фінансів його обов'язки за посадою виконуватиме перший заступник Оксана Маркарова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.

Додамо, що парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2018 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.