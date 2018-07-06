Аваков прокоментував можливу відставку Данилюка

"Його відставка можлива і важлива"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою думку про можливу відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Так, його відставка можлива. І важлива. У той момент, коли він зайняв таку позицію... Я вважаю, що є випадки, коли політична позиція міністра допустима, але не тоді, коли вона суперечить досягненням урядом певних цілей", - заявив Аваков у кулуарах ІХ Національного експертного форуму, пише LB.ua.

На запитання, чи буде заміна Данилюку, Арсен Аваков відповів: "Не знаю, парламент буде вирішувати".

У разі відставки міністра фінансів його обов'язки за посадою виконуватиме перший заступник Оксана Маркарова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.

Додамо, що парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.