Аваков прокоментував можливу відставку Данилюка
"Так, його відставка можлива. І важлива. У той момент, коли він зайняв таку позицію... Я вважаю, що є випадки, коли політична позиція міністра допустима, але не тоді, коли вона суперечить досягненням урядом певних цілей", - заявив Аваков у кулуарах ІХ Національного експертного форуму, пише LB.ua.
На запитання, чи буде заміна Данилюку, Арсен Аваков відповів: "Не знаю, парламент буде вирішувати".
У разі відставки міністра фінансів його обов'язки за посадою виконуватиме перший заступник Оксана Маркарова.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.
Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.
Додамо, що парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.
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