Раді рекомендували звільнити Данилюка

Парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.

Таке рішення ухвалили на засіданні 6 червня, передає "Укрінформ".

"Утрималися троє. Рішення прийнято", - оголосив голова комітету Андрій Павелко результати голосування. При цьому сам міністр фінансів не брав участі у засіданні комітету.

Зазначають, що нардеп від БПП Віктор Пинзеник і позафракційний Юрій Левченко утрималися при голосуванні. Вони висловили переконання, що неприпустимо розглядати це питання без Данилюка.

Зі свого боку, голова комітету сказав, що міністра запрошували на засідання комітету, проте він не прийшов, як і його заступник.

Заступник голови регламентного комітету ВР, нардеп від БПП Володимир Арешонков в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що у регламенті ВР не прописано чіткої процедури відставки члена уряду.

"Знову присутня правова колізія, тому що у законі "Про Кабінет міністрів", там, якщо не помиляюся, ст. 18 визначає саму процедуру відставки члена Кабінету міністрів, у тому числі передбачається, з яких підстав ВР може розглядати питання відставки міністра. Там є і за власною ініціативою, і з ініціативи подання прем’єра. Там процедура чітко виписана, але у свій час з Регламенту ВР був вилучений розділ, в якому йшла мова про цю процедуру саме у ВР, і на сьогодні практично немає механізму, як розглядати дане питання", - сказав Арешонков.

За його словами, через відсутність відповідних норм у Регламенті, складно сказати, чи має відбутися звіт міністра перед голосуванням за його звільнення.

"Тим не менше, ми обов’язково будемо розглядати дане питання. Рішення приймається шляхом голосування", - додав представник регламентного комітету.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.