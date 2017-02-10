Аваков заступився за начальника департаменту Нацполіції підозрюваного у справі Майдану

На думку Авакова, підозрюваний зможе довести свою невинуватість у судовому порядку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає надуманими претензії Генеральної прокуратури до начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Ігоря Бабича.

"Звинувачувати його за надуманим звинуваченням, бо не можуть "зачепити" інших, а цей є поруч, це не дуже коректно і гідно. Це я говорю вам як міністр", - сказав Аваков, повідомляє "LB.ua".

За словами Авакова, Бабич не причетний до злочинів проти Майдану, дев'ять місяців воював у зоні АТО. Водночас міністр пообіцяв, що МВС і Нацполіція не перешкоджатимуть суду над ним.

На думку Авакова, Бабич зможе довести свою невинуватість у судовому порядку.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури повідомили про підозру у "справах Майдану" трьом колишнім посадовим особам Міністерства внутрішніх справ.

Один із підозрюваних - Ігор Бабич, який під час Майдану був головним інспектором відділу Департаменту громадської безпеки МВС.