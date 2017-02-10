Аваков заступився за начальника департаменту Нацполіції підозрюваного у справі Майдану
"Звинувачувати його за надуманим звинуваченням, бо не можуть "зачепити" інших, а цей є поруч, це не дуже коректно і гідно. Це я говорю вам як міністр", - сказав Аваков, повідомляє "LB.ua".
За словами Авакова, Бабич не причетний до злочинів проти Майдану, дев'ять місяців воював у зоні АТО. Водночас міністр пообіцяв, що МВС і Нацполіція не перешкоджатимуть суду над ним.
На думку Авакова, Бабич зможе довести свою невинуватість у судовому порядку.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури повідомили про підозру у "справах Майдану" трьом колишнім посадовим особам Міністерства внутрішніх справ.
Один із підозрюваних - Ігор Бабич, який під час Майдану був головним інспектором відділу Департаменту громадської безпеки МВС.
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