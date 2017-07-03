Авдіївка продовжує залишатися без світла, вода з резервуара, - ДСНС

Станом на ранок 7 березня централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє.

Об’єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечують електроенергією від 7 генераторів ДСНС, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів.

Як відомо, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу прифронтової Авдіївки.

Внаслідок нього припинилося електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто теплом та водою.

Ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецької фільтрувальної станції 6 березня так і не розпочалися, хоча режим тиші і дозвіл на роботи з відновлення ЛЕП та ДФС зранку надали обидві сторони.

За даними керівника Донецької області Павла Жебрівського, з боку офіційної влади ремонтні бригади, сапери, представники СЦКК та ОБСЄ були готові вийти в район, але з боку самопроголошеної влади ОРДО "не було саперів і представників місії ОБСЄ".