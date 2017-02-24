CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок обстрілів Авдіївка знову без води
Людей сховали у бомбосховище
Фото:pravda.com.ua
"Пряме влучення снаряда у фільтрувальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води", - повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко у Twitter.
"На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС, орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - додав Зубко.
1/1 #Авдіївка— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 24 февраля 2017 г.
Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води. pic.twitter.com/9l5wEtIqXx
Зазначимо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 83 обстріли. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
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24 02 2017 09:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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