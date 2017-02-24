Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок обстрілів Авдіївка знову без води

Людей сховали у бомбосховище
Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.
Внаслідок обстрілів Авдіївка знову без води Фото:pravda.com.ua

"Пряме влучення снаряда у фільтрувальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води", - повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко у Twitter.

"На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС, орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - додав Зубко.

 

Зазначимо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 83 обстріли. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 09:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.