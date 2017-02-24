Внаслідок обстрілів Авдіївка знову без води

Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.

"Пряме влучення снаряда у фільтрувальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води", - повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко у Twitter.

"На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС, орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - додав Зубко.

1/1 #Авдіївка

Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води. pic.twitter.com/9l5wEtIqXx — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 24 февраля 2017 г.

Зазначимо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 83 обстріли. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.