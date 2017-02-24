В зоні АТО один військовий загинув і двоє поранені: зафіксовано 83 обстріли, - штаб АТО
На Донецькому напрямку окупанти били по Авдіївці з танка. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке і Кам'янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське та Зайцеве. По українських позиціях в районі Новгородського працював снайпер.
Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну і Новозванівку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали Троїцьке, Кримське і Новоалександровку. По Новозвановці вела вогонь БМП противника, Троїцьке потрапило під вогонь зенітних установок.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Красногорівку, Новотроїцьке та Тарамчук. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони били по Водяному, Павлополю, Гнутовому, Широкиному, Новотроїцькому. Широкіно обстрілював снайпер.
Нагадаємо, напередодні вночі проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з 120-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Станом на ранок в штабі АТО було зафіксувано 23 обстріли.
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