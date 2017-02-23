З початку доби бойовики бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ, - Матюхін

Українські військові відривали вогонь у відповідь з гранатометів

Вночі проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з 120-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами.

Станом на ранок в штабі АТО зафіксували 23 обстріли. "На луганському напрямку з мінометів обстріляли Попасную, з великокаліберних кулеметів - Новозвановку", - заявив спікер прес-центру АТО Леонід Матюхін, повідомляє "112 Україна".

"На донецькому напрямку обстрілювали з мінометів Зайцево, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новгородське, Авдіївку і Зайцево. По Новгородському вів вогонь снайпер", - заявив Леонід Матюхін.

Спікер прес-центру штабу АТО також зазначив, що найбільш складна ситуація цієї ночі була на маріупольському напрямку, де з мінометів різних калібрів бойовики відкривали вогонь по Тарамчуку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Водяне, Павлопіль, Гнутово, Широкіно. "За Широкіно також вів вогонь снайпер", - додав він.

При цьому Матюхін зазначив, що в більшості випадків противник застосовував заборонені мінськими угодами 120-мм міномети.

За словами представника прес-центру штабу АТО, втрат у результаті нічного обстрілу серед українських військових немає.

Леонід Матюхін також додав, що українські військові відривали вогонь у відповідь, але з дозволеного мінськими угодами зброї: "Найбільше з гранатометів", - повідомив він.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий отримав поранення.