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Авіакатастрофа Airbus А-320: справу закрили, бо винуватець загинув

Слідчі з'ясували, що у загибелі людей винен лише другий пілот Андреас Любіца
Німецька прокуратура закрила справу щодо катастрофи пасажирського літака Germanwings у французьких Альпах, у якій загинули 150 осіб.
Авіакатастрофа Airbus А-320: справу закрили, бо винуватець загинув Фото: ria.ru

Слідчі з'ясували, що у загибелі людей винен лише другий пілот Андреас Любіца, який закрився у кабіні й скерував літак у землі, щоб накласти на себе руки. Про це повідомляє BBC.

Справу проти пілота закрили через його загибель. Понад рік прокуратура з'ясовувала, що не можна притягти до відповідальності роботодавців чи лікарів Любіці, адже вони не знали про його схильність до суїциду.

Як повідомляв iPress.ua, 24 березня у французьких Альпах розбився літак Airbus А-320, на якому перебували 146 пасажирів і 4 членів екіпажу.

Основним підозрюваним у справі проходить другий пілот літака Андреас Лубіц, який працював у Germanwings - дочірній компанії Lufthansa - який також загинув під час катастрофи літака. Відомо, що на момент катастрофи він був один у кабіні пілотів, а командир екіпажу Патрік Зонденхаймер намагався сокирою або іншим важким предметом проломити двері до неї.

Прокурор Дюссельдорфа Ральф Херренбрюк повідомляв, що Лубіц лікувався від суїцидальних нахилів перед отриманням льотної ліцензії, а в день аварії перебував на лікарняному.

Видання Bild писало, що він страждав від депресії після того, як його кинула дівчина, за словами якої Лубіц збирався увійти в історію, зробивши ефектний жест. Колишня подруга пілота, яка працює стюардесою, також вказувала на психологічні проблеми у Лубіца.

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09 01 2017 20:39
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