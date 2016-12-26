Авіакатастрофа з Ту-154: У Чорному морі знайшли фюзеляж літака
Фюзеляж виявлений на дні приблизно в одній милі від берега.
"О 13:20 водолази ПРПРО МНС виявили в Чорному морі фюзеляж літака, який зазнав аварії напередодні. За попередньою інформацією, уламки знаходяться на глибині 27 метрів на відстані однієї милі від берега у напрямку від злітної смуги", - сказав представник в Південному регіональному пошуково-рятувальному загоні (ПРПРО) агентству "Інтерфакс".
У той же час "ТАСС" пише, що водолази МНС Росії виявили п'ятиметровий фрагмент фюзеляжу літака і зараз готується операція з його підйому.
Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
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