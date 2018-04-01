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Австралія легалізувала експорт лікувальної марихуани

Доступ до медичного каннабісу місцевого виробництва дозволений для хворих в Австралії з 2016 року
Австралія дозволила продаж лікувального канабісу за кордон, заявив міністр охорони здоров'я країни Грег Хант.
Австралія легалізувала експорт лікувальної марихуани Фото: avivas.ru

За його словами, допомагаючи виробництву лікувальної марихуани для зовнішнього ринку уряд стимулює зростання пропозиції на внутрішньому. Міністр додав, що бачить Австралію в майбутньому ключовим постачальником лікувальної марихуани у світі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал SBS.

Доступ до медичного каннабісу місцевого виробництва дозволений для хворих в Австралії з 2016 року. Його виробництво і регуляція знаходиться у веденні штатів і федерального уряду. Першим з штатів, що легалізували марихуану, стала Вікторія.

Нагадаємо, що данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.

Додамо, що в Польщі також з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.

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04 01 2018 08:40
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