Австралія легалізувала експорт лікувальної марихуани

Доступ до медичного каннабісу місцевого виробництва дозволений для хворих в Австралії з 2016 року

Австралія дозволила продаж лікувального канабісу за кордон, заявив міністр охорони здоров'я країни Грег Хант.

За його словами, допомагаючи виробництву лікувальної марихуани для зовнішнього ринку уряд стимулює зростання пропозиції на внутрішньому. Міністр додав, що бачить Австралію в майбутньому ключовим постачальником лікувальної марихуани у світі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал SBS.

Доступ до медичного каннабісу місцевого виробництва дозволений для хворих в Австралії з 2016 року. Його виробництво і регуляція знаходиться у веденні штатів і федерального уряду. Першим з штатів, що легалізували марихуану, стала Вікторія.

Нагадаємо, що данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.

Додамо, що в Польщі також з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.