Австралія легалізувала експорт лікувальної марихуани
За його словами, допомагаючи виробництву лікувальної марихуани для зовнішнього ринку уряд стимулює зростання пропозиції на внутрішньому. Міністр додав, що бачить Австралію в майбутньому ключовим постачальником лікувальної марихуани у світі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал SBS.
Доступ до медичного каннабісу місцевого виробництва дозволений для хворих в Австралії з 2016 року. Його виробництво і регуляція знаходиться у веденні штатів і федерального уряду. Першим з штатів, що легалізували марихуану, стала Вікторія.
Нагадаємо, що данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.
Додамо, що в Польщі також з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.
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