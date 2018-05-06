Австрія діятиме спільно з ЄС в питанні антиросійських санкцій

"Австрія діяла і буде діяти у згоді з Європейським союзом"

Австрія у питанні політики антиросійських санкцій діятиме спільно з Європейським Союзом.

Про це під час спільної конференції з російським президентом Володимиром Путіним повідомив президент Австрії Александер ван дер Беллен, повідомляє АРА.

"Австрія діяла і буде діяти у згоді з Європейським союзом", - сказав ван дер Беллен, наголосивши на важливості переговорів з Росією.

У Twitter австрійський президент наголосив, що лише за участі Росії можна вирішити багато глобальних та регіональних проблем.