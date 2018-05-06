ПОЛІТИКА НОВИНИАвстрія у питанні політики антиросійських санкцій діятиме спільно з Європейським Союзом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрія діятиме спільно з ЄС в питанні антиросійських санкцій
"Австрія діяла і буде діяти у згоді з Європейським союзом"
Фото: yugopolis.ru
Про це під час спільної конференції з російським президентом Володимиром Путіним повідомив президент Австрії Александер ван дер Беллен, повідомляє АРА.
"Австрія діяла і буде діяти у згоді з Європейським союзом", - сказав ван дер Беллен, наголосивши на важливості переговорів з Росією.
У Twitter австрійський президент наголосив, що лише за участі Росії можна вирішити багато глобальних та регіональних проблем.
Нагадаємо, що Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.
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05 06 2018 20:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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