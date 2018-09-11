Авто нардепа Лещенка розчавила вантажівка, – ВІДЕО
За словами самого Лещенка, з ним усе гаразд. Помічниця нардепа, з якою вони разом їхали, поїхала до лікарні з підозрою на струс мозку.
"Зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці, коли в мій автомобіль врізалася вантажівка. Я стояв на "аварійці". За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає", – заявив народний депутат.
Як повідомляє "dtp.kiev.ua", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF з'їхав на узбіччя та перевернувся. 22-річний водій вантажівки вилетів через лобове скло. Йому надали допомогу лікарі "швидкої".
За інформацією депутата Мустафи Найєма, водій вантажівки в пояненні написав, що не побачив припаркований автомобіль і не зорієнтувався.
Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, від початку 2018 року на дорогах України трапилося понад 122 тис. дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тис. – з постраждалими.
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