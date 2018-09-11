Авто нардепа Лещенка розчавила вантажівка, – ВІДЕО

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив у ДТП під Києвом.

За словами самого Лещенка, з ним усе гаразд. Помічниця нардепа, з якою вони разом їхали, поїхала до лікарні з підозрою на струс мозку.

"Зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці, коли в мій автомобіль врізалася вантажівка. Я стояв на "аварійці". За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає", – заявив народний депутат.

Як повідомляє "dtp.kiev.ua", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF з'їхав на узбіччя та перевернувся. 22-річний водій вантажівки вилетів через лобове скло. Йому надали допомогу лікарі "швидкої".

За інформацією депутата Мустафи Найєма, водій вантажівки в пояненні написав, що не побачив припаркований автомобіль і не зорієнтувався.



Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, від початку 2018 року на дорогах України трапилося понад 122 тис. дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тис. – з постраждалими.