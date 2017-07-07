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Азербайджан завдав ударів по вірменській армії в Карабасі

Повідомляється, що "знищено велику кількість живої сили, виведені з ладу кілька одиниць бойової техніки"
Армія Азербайджанської Республіки завдала удари по позиціях збройних сил Вірменії, що були приведені в бойову готовність.
Азербайджан завдав ударів по вірменській армії в Карабасі Азербайджан

Про це повідомляє Haqqin.az з посиланням на Міноборони Азербайджану.

"В цілях запобігання підготовці провокації з боку збройних сил Вірменії азербайджанська армія завдала удари по силам супротивника", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті операції азербайджанської армії, проведеної на лінії фронту в напрямку Фізулі-Ходжавенда (більша частина цього району фактично контролюється "Нагірно-Карабахською Республікою"), знищено велику кількість живої сили, виведені з ладу кілька одиниць бойової техніки і об'єкти військової інфраструктури.

У Баку заявляють, що вірменська сторона готувала "чергову провокацію". За даними міноборони, збройні формування, які базуються на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, 130 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню, уточнює ВВС.

У міноборони невизнаної НКР підтвердили інформацію про збройне зіткнення вранці в п'ятницю. За даними відомства, троє військовослужбовців Армії оборони Карабаху поранені в ході обстрілів з боку збройних сил Азербайджану. У відомстві стверджують, що Баку порушує режим припинення вогню, використовуючи як стрілецьку зброю, так і гармати Д-30 і Д-44, міномети різного калібру і гранатомети.

Армія оборони Нагірно-Карабахської Республіки складається в основному з етнічних вірмен і тісно пов'язана зі збройними силами Вірменії, які допомагають їй озброєнням і військовим спорядженням.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту загострилася 4 липня, коли Азербайджан звинуватив вірменських військових в обстрілі села в Фізулінському районі. За інформацією Баку, в результаті обстрілу загинули мирні жителі, серед них дитина.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У травні 1994 року був підписаний режим припинення вогню між Вірменією і невизнаною Нагірно-Карабахської республікою з одного боку та Азербайджаном - з іншого.

Однак з тих пір в районі Карабаху постійно відбуваються збройні зіткнення.

У квітні минулого року під час так званої "чотириденної війни" загинули більше двох сотень людей з обох сторін.

Конфлікт закінчився укладенням перемир'я, однак і після цього обстріли тривали протягом року практично щодня.

У вівторок 4 липня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменську сторону у обстрілі, внаслідок якого загинули жінка і дворічна дівчинка, ще одна жінка отримала осколкові поранення.

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07 07 2017 20:35
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