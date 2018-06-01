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"Барселона" та "Ліверпуль" провернули третій найдорожчий трансфер в історії футболу

Філіппе Коутіньйо підпише контракт з каталонцями на п'ять наступних сезонів
Футбольний клуб "Барселона" домовився з англійським "Ліверпулем" про перехід до складу каталонської команди бразильського півзахисника ліверпульців Філіппе Коутіньйо.
"Барселона" та "Ліверпуль" провернули третій найдорожчий трансфер в історії футболу Фото: gettyimages.com

У повідомленні на сайті "Барселони", оприлюдненому в суботу, 6 січня, зазначається, що футболіст підпише з новим клубом контракт до кінця цього сезону та на п'ять наступних, а прописана у договорі сума відступних у разі його переходу в іншу команду становитиме щонайменше 400 млн євро.

У повідомленні також наголошується, що бразилець, якому в червні виповниться 26 років, є "одним із найталановитіших півзахисників світу та має потенціал стати ще кращим".

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У "Ліверпулі" підтвердили домовленість про перехід Коутіньйо, зазначивши, що гравцю дозволено негайно зайнятися всіма необхідними формальностями.

Сума трансферу у повідомленнях клубів не зазначається, однак за даними британських ЗМІ, зокрема The Guardian, вона становитиме 142 млн фунтів стерлінгів (160 млн євро або 193 млн доларів США), що робить цей трансфер третім найдорожчим в історії світового футболу.

Французький клуб "Парі Сен-Жермен" влітку минулого року придбав у "Барселони" за рекордні 222 млн євро бразильського нападника Неймара, а також домовився про трансфер за 180 млн євро форварда "Монако" Кіліана Мбаппе.

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06 01 2018 23:15
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