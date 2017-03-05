Батько Гройсмана зберігає більше мільйона доларів готівки
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформують "Українські Новини".
Із загальної суми доходів пенсія склала 36 500 гривень, дохід у виконавчому комітеті міськради - 6 212 гривень та відсотки на банківський вклад - 7 282 гривень.
На його банківських рахунках в "ПриватБанку" розміщено 60 368 гривень, 490 787 доларів і 160 356 евро.
Крім того, він задекларував 1,5 млн гривень, 270 тис. доларів і 380 тис. євро готівки.
Борис Гройсман володіє 7 автомобілями: Ford Transit 1991 року випуску, Toyota Picnic 1997 року, ГАЗ 3110 2002 року, Volkswagen Multivan 2008 року, Toyota Land Cruiser 2011 року та Toyota Auris 2014 року, а також придбаним у 2017 році за 805 тис. Гривень Toyota C-HR 2016 року.
Також він задекларував ряд об'єктів рухомого майна, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, але конкретна ціна кожного з них в документі не вказана.
Зокрема задекларовані годинник Ulysse Nardin і Patek Philippe.
Він володіє земельною ділянкою (272 кв. М) і комплексом (428,7 кв. М) у Вінниці.
Крім того, в його користуванні знаходиться земділянка (1 499 кв. М) і житловий будинок (461,1 кв. М) в Бохониках Вінницькій області, які належать його синові Володимиру, а місцем реєстрації вказана квартира (87.8 кв. М) у Вінниці .
Згідно з декларацією Гройсман також є кінцевим бенефіціаром і власником 100% корпоративних прав (2 млн гривень) ТОВ "Фірма" Юність плюс "(Вінниця), яка займається наданням майна в оренду.
У минулому році батько прем'єра витратив 632 306 гривень на оплату послуг (яких саме не вказано) і 155 652 гривень на покупку товарів в США (яких саме не вказано).
Нагадаємо, Борис Гройсман купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.
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