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Бельгія рекрутує ще 2,5 тисячі поліцейських через новорічний сплеск насильства

У районах були пограбовані кілька торговельних точок, підпалені принаймні п’ять автомобілів та один будинок
Міністр внутрішніх справ Бельгії Пітер Де Крем (Pieter De Crem) назвав абсолютно не прийнятними акти насильства, які трапилися у Брюсселі у новорічну ніч, та оголосив про намір у цьому році рекрутувати ще 2,5 тисяч офіцерів поліції.
Бельгія рекрутує ще 2,5 тисячі поліцейських через новорічний сплеск насильства Фото: EPA

"Абсолютно неприйнятно" - саме так міністр внутрішніх справ визначив сутички між молоддю та поліцією і пожежниками в Брюсселі перед Новим роком. Інциденти були зареєстровані у районах Моленбек та Андерлехт, де була нанесена відчутна шкода", - повідомляє "Укрінформ".

За повідомленнями місцевої преси, у згаданих районах були пограбовані кілька торговельних точок, підпалені принаймні п’ять автомобілів та один будинок. За наслідками цих подій у вівторок, 1 січня, бельгійська поліція арештувала не менше 25 осіб.

Міністр Де Крем поставив під сумнів ефективність планування роботи поліції для запобігання такого роду інцидентам, які вже траплялися у минулому. Урядовець наголосив, що у Брюсселі не може існувати зон, «недоступних» для поліції, та призначив розслідування стосовно координації дій поліції у новорічну ніч. При цьому його критичні зауваження не стосувалися дій поліцейських та пожежників, які самовіддано та мужньо протистояли хуліганам «в полі».

Міністр повідомив також, що цього року добору персоналу поліції приділятиметься підвищена увага. Минулого року ряди бельгійських поліцейських поповнили 2,5 тисячі офіцерів, цього року заплановано рекрутувати ще таку ж кількість, адже, за словами бельгійського урядовця, для цього створені всі умови.

Додамо, перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі триває протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.

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02 01 2019 19:32
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