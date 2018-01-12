Bellingcat: Обстріл катера "Бердянськ" відбувся у нейтральних водах

Після того, як кораблі ВМС України зрозуміли, що заблокованою Керченською протокою пройти не вийде, вони стали повертатися до Одеси. Тоді російські прикордонні кораблі стали їх переслідувати, здійснили обстріл та захопили

Оприлюднена ФСБ Росії інформація щодо інциденту біля Керченської протоки 25 листопада підтверджує твердження української сторони про те, що обстріл російськими прикордонниками катера ВМС України Бердянськ відбувся поза територіальними водами РФ.

"Інформація ФСБ, якщо вона достовірна, показує, що Бердянськ знаходився за 22,72 км від берегу Криму, на понад 500 метрів далі від заявлених Росією територіальних вод, коли по ньому був відкритий вогонь", - йдеться у матеріалі міжнародної групи розслідувачів Bellingcat.

Автори наголошують, що 25 листопада 2018 року під час конфронтації біля Керченської протоки російські військові підрозділи вперше офіційно атакували військовослужбовців України.

Інформація з перехоплених розмов російських військових під час подій знаходить своє підтвердження щодо двох ранкових таранів російським кораблем "Дон" буксиру "Яни Капу", як і зіткнення двох російських кораблів, в результаті чого значні пошкодження отримав сторожовий корабель РФ "Ізумруд".

Автор дослідження вказує на те, що в один із моментів українські кораблі, прямуючи до Азовського моря, перебували "в територіальних водах Криму та материкової частини Росії". Водночас, він нагадує, що ані Україна, ані країни Заходу не визнають незаконну анексію Росією Криму та розширення її територіальних вод. Крім того, між Україною та РФ з 2003 року діє договір, який визначає Азовське мору та Керченську протоку як внутрішні води України і Росії, дозволяючи вільне проходження протокою.

"Російське ФСБ стверджує, що початкове перехоплення, як і попереджувальні постріли та вогонь по Бердянську – все відбулося "в територіальних водах Росії". Однак це не відповідає даним про місцезнаходження, наведених ними ж самими", - заявили в Bellingcat та ретельно проаналізували всі наведені в заяві ФСБ дані щодо інциденту, наклавши їх на карту.

Проте українська сторона, яка також стверджує про напад на кораблі в нейтральних водах, все ж не надала достатньої офіційної інформації з цього приводу.

У дослідженні звертається увага і на аудіозаписи, де українські моряки подають міжнародний сигнал лиха Mayday та зазначають свої координати N 44° 51’ 00’’, E 36° 23’ 04’’.

"Ця точка розташована південно-західніше місця, де Росія стверджує про обстріл Бердянська, і також розташована поза 12 мильною зоною (територіальних вод - ред.) і, таким чином, в міжнародних водах", - сказано у повідомленні.