Берлін: мовчання між США та Росією щодо України й Сирії неприпустиме

Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі голова МЗС Німеччини Гайко Маас підтримав подальше дипломатичне зближення США та Росії.

"Ми не можемо допустити мовчання між Вашингтоном та Москвою щодо Сирії, України, питань контролю над озброєнням та його скороченням", - заявив Маас виданню медіа групи Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє Die Zeit.

За його словами, Трамп та Путін спробували у Гельсінкі розпочати нову сторінку у вкрай напружених відносинах між обома державами. Маас вважає, що наступні місяці продемонструють, наскільки корисною виявилась зустріч у фінській столиці.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.