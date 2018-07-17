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Берлін: мовчання між США та Росією щодо України й Сирії неприпустиме

Маас вважає, що наступні місяці продемонструють, наскільки корисною виявилась зустріч у фінській столиці
Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі голова МЗС Німеччини Гайко Маас підтримав подальше дипломатичне зближення США та Росії.
Берлін: мовчання між США та Росією щодо України й Сирії неприпустиме Гайко Маас. Фото: stock&people

"Ми не можемо допустити мовчання між Вашингтоном та Москвою щодо Сирії, України, питань контролю над озброєнням та його скороченням", - заявив Маас виданню медіа групи Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє Die Zeit.

За його словами, Трамп та Путін спробували у Гельсінкі розпочати нову сторінку у вкрай напружених відносинах між обома державами. Маас вважає, що наступні місяці продемонструють, наскільки корисною виявилась зустріч у фінській столиці.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.

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17 07 2018 13:55
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