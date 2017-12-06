Безвізовим режимом з ЄС вже скористалися майже 1900 українців, - ДПСУ
"Станом на 6 годину 12 червня правом безвізу скористалося 1894 наших співвітчизники. 78% з цієї кількості перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС. 22% - в пунктах пропуску для авіаційного сполучення ", - повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
Слободян підкреслив, що найпопулярнішим напрямком залишається Польща. 63% українців скористалися безвізом саме з цієї країни.
Спікер ДПСУ уточнив, що із загальної кількості охочих проїхати до Європи по безвізу, двом українцям було відмовлено.
В той же час у Департаменті консульської служби МЗС повідомили про 5 випадків відмов у в'їзді протягом першої доби дії безвізу.
"В обох випадках - за попередні "гріхи" у стосунках з міграційним законодавством на території країн ЄС", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.
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