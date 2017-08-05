Більше мільйона дітей з Південного Судану стали біженцями, - ООН
Про це в понеділок, 8 травня, повідомили в Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) та ЮНІСЕФ, повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.
За даними УВКБ ООН та ЮНІСЕФ, серед 1,8 мільйона біженців з Південного Судану, що перебувають наразі в сусідніх Уганді, Кенії, Ефіопії та Судані, понад 62 відсотки - діти та підлітки. Іншими словами, з п'яти біженців, що рятуються втечею з Південного Судану, троє - діти та підлітки. На додачу налічується більш ніж один мільйон неповнолітніх серед внутрішніх переселенців у самому Південному Судані.
Тим часом директор УВКБ ООН з питань Африки Валентин Тапсоба занепокоєний дедалі більшими масштабами кризи біженців у Південному Судані. "Жодна з криз біженців сьогодення не хвилює мене так, ніж та, що розгорнулась в Південному Судані, - наводить слова Тапсоби dpa. - Неймовірно сильно непокоїть те, що діти, які рятуються втечею, стали визначальним обличчям цієї катастрофи", - додав представник УВКБ ООН.
За даними Тапсоби, понад 75 тисяч неповнолітніх прибули в табори для біженців без супроводу дорослих. Чимало дітей-біженців також мають тілесні та моральні травми, зазначив представник УВКБ ООН. Крім того, три чверті дітей та підлітків у Південному Судані не можуть відвідувати школу, наголошують у ООН.
Зазначимо, через громадянську війну, що точиться з 2013 року в Південному Судані, та несприятливі погодні умови багатьом районам країни загрожує сильний голод. ООН вже кілька місяців поспіль закликає до надання гуманітарної допомоги та збирає відповідні пожертви на це. З 181 мільйонів доларів, котрі, за підрахунками ООН, потрібні на подолання голоду, досі надійшло лише близько половини. Внаслідок конфлікту Південний Судан, що має дуже багаті розвідані поклади нафти, вважається однією з найбідніших країн світу.
Нагадаємо, у лютому ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.
Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року збільшив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% на рік - також завдало удару по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.
Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, яка оголосила про офіційне визнання південного сусіда. Проголошенню незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, у результаті чого загинули близько 1,5 млн осіб.
Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнув у грудні 2013 року між представниками домінуючої народності дінка, до якої належить президент Кіїр, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тіні.
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