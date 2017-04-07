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Більше трьох гектарів землі в Ірпені було орендовано незаконно

На земельній ділянці рекреаційного призначення хотіли побудувати житловий комплекс
Суд скасував рішення міської ради міста Ірпеня (Київська область) та визнав недійсним договір оренди на 3,2 га землі вартістю 2,5 млн грн, де знаходиться дитячий табір "Дружба".
Більше трьох гектарів землі в Ірпені було орендовано незаконно Фото:Цензор.нет

"Суд першої та апеляційної інстанцій погодився з доводами прокуратури Київської області, скасував рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду, визнав недійсним договір оренди землі та зобов'язав підприємства повернути земельну ділянку рекреаційного призначення у власність громади", - повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Прокуратурою виявлено суттєві порушення земельного законодавства при передачу в оренду товариству земельної ділянки рекреаційного призначення, на якій розташовано дитячий табір.

"Так, посадовими особами Ірпінської міської ради прийнято низку рішень, якими фактично здійснено зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки площею 3,2 га вартістю 2,5 млн гривень без розробки проектів відведення земельної ділянки", - зазначили в прокуратурі.

Крім цього, орендар звернувся з листом до органів місцевого самоврядування про намір побудувати житловий комплекс на території піонерського табору "Дружба".

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко через злочинності назвав Ірпінь місцевим Чикаго.
 
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04 07 2017 20:18
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