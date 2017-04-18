Більшість росіян не вбачають в анексії Криму нічого протизаконного, - ОПИТУВАННЯ

Лише 4% відповіли, що право було порушено

Більшість росіян вважає, що анексія Криму не порушила міжнародне право.

У своєму опитуванні "Левада-Центр" поставив громадянам Росії запитання: "Більшість населення країн Заходу і Україна вважає, що Росія, приєднавши (незаконно анексувавши – ред.) Крим, порушила всі післявоєнні і пострадянськіміжнародні домовленості і міжнародне право. Ви згодні чи ні з такою оцінкою?" – 44% респондентів відповіли "точно ні", 34% – "скоріше ні". 4% і 9% відповіли "точно так" і "скоріше так" відповідно.

Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня 2017 року за репрезентативною всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 людей у віці 18 років і старших в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня МЗС України звернулося до Росії з вимогою виконати резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, прийняту 27 березня 2014 року.