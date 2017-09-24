Більшість жителів США проти превентивного удару по КНДР, – опитування

Дві третини жителів США виступають проти здійснення превентивного удару по Північній Кореї.

Про це свідчать результати опитування, які наводить газета The Washington Post.

Дві третини американців виступають проти превентивного удару по КНДР, незважаючи на напругу навколо її ракетно-ядерної програми. Крім того, 72% жителів США вважають, що у врегулюванні конфлікту з Північною Кореєю відповідальність проявить швидше Пентагон, ніж президент Дональд Трамп.

57% респондентів незадоволені роботою Трампа на посту президента США, в той час як 39% заявили про підтримку його політики.

Опитування проводилося в період з 18 по 21 вересня і збіглося за часом з погрозами Трампа повністю знищити Північну Корею.

Нагадаємо, раніше Трамп у відповідь на погрози ракетного удару пообіцяв КНДР недовге існування.

Північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.