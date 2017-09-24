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Більшість жителів США проти превентивного удару по КНДР, – опитування

Роботою Трампа-президента незадоволені 57% опитаних
Дві третини жителів США виступають проти здійснення превентивного удару по Північній Кореї.
Більшість жителів США проти превентивного удару по КНДР, – опитування Фото: ap.org

Про це свідчать результати опитування, які наводить газета The Washington Post.

Дві третини американців виступають проти превентивного удару по КНДР, незважаючи на напругу навколо її ракетно-ядерної програми. Крім того, 72% жителів США вважають, що у врегулюванні конфлікту з Північною Кореєю відповідальність проявить швидше Пентагон, ніж президент Дональд Трамп.

57% респондентів незадоволені роботою Трампа на посту президента США, в той час як 39% заявили про підтримку його політики.

Опитування проводилося в період з 18 по 21 вересня і збіглося за часом з погрозами Трампа повністю знищити Північну Корею.

Нагадаємо, раніше Трамп у відповідь на погрози ракетного удару пообіцяв КНДР недовге існування.

Північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

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24 09 2017 20:00
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