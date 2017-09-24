Більшість жителів США проти превентивного удару по КНДР, – опитування
Про це свідчать результати опитування, які наводить газета The Washington Post.
Дві третини американців виступають проти превентивного удару по КНДР, незважаючи на напругу навколо її ракетно-ядерної програми. Крім того, 72% жителів США вважають, що у врегулюванні конфлікту з Північною Кореєю відповідальність проявить швидше Пентагон, ніж президент Дональд Трамп.
57% респондентів незадоволені роботою Трампа на посту президента США, в той час як 39% заявили про підтримку його політики.
Опитування проводилося в період з 18 по 21 вересня і збіглося за часом з погрозами Трампа повністю знищити Північну Корею.
Нагадаємо, раніше Трамп у відповідь на погрози ракетного удару пообіцяв КНДР недовге існування.
Північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа