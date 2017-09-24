Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар" Шторм рухається на північний захід

Біля західного узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар".

Фото: nhc.noaa.gov

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