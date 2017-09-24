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Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар"

Шторм рухається на північний захід
Біля західного узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар".
Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар" Фото: nhc.noaa.gov

Як повідомляє Національний центр попередження ураганів США (NHC), зараз "Пілар" у 110 км на захід від розташованого на тихоокеанському узбережжі Мексики міста Мансанільо.

Швидкість вітру досягає 72 км/год.


Фото: nhc.noaa.gov

Шторм рухається на північний захід зі швидкістю 12 км/ч.

Нагадаємо, ураган "Макс" на узбережжі Мексики зруйнував 200 будинків, одна людина вважається зниклою безвісти.

На північному заході Пуерто-Ріко евакуювали місцеве населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".

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24 09 2017 22:00
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