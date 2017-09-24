CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля західного узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар"
Шторм рухається на північний захід
Фото: nhc.noaa.gov
Як повідомляє Національний центр попередження ураганів США (NHC), зараз "Пілар" у 110 км на захід від розташованого на тихоокеанському узбережжі Мексики міста Мансанільо.
Швидкість вітру досягає 72 км/год.
Фото: nhc.noaa.gov
Шторм рухається на північний захід зі швидкістю 12 км/ч.
Нагадаємо, ураган "Макс" на узбережжі Мексики зруйнував 200 будинків, одна людина вважається зниклою безвісти.
На північному заході Пуерто-Ріко евакуювали місцеве населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".
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