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Біля будинку Порошенка вимагали відставки президента, – ФОТО

Приїжджати активісти планують не лише до Порошенка, але й до інших чиновників
Близько півсотні активістів зібралося біля будинку президента України Петра Порошенка в Козині (Київська область), щоб висловити йому недовіру.
Біля будинку Порошенка вимагали відставки президента, – ФОТО Фото: rbc.ua

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Охорону громадського порядку біля будівлі забезпечували представники Національної гвардії.

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За словами громадської діячки і блогерки Єлизавети Богуцької, до будинку глави держави приїхали активісти "Автомайдану", а також до акції приєдналися "Рух визволення", РПС, РНС і звичайні люди. Вона пояснила, що є основною метою їх акції.

"Висловити недовіру і сказати, що Петро Порошенко – це не наш президент. Кожен день президент робить щось, що дратує народ... Ми привезли сюди стовп ганьби, щоб встановити його і написати що до чого. Але поки ми тут стояли, цей стовп украли. Хтось підбіг і цей стовп забрав", – розповіла вона.


Фото: rbc.ua


Фото: rbc.ua

Богуцька підкреслила, що акція буде постійною, але приїжджати активісти планують не лише до Порошенка, але й до інших чиновників.


Фото: rbc.ua

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