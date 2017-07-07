CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ центрі Києва затримують групу осіб, що, за словами поліції, планували влаштувати провокації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів, – ВІДЕО
За попередньою інформацією, операція проводиться спільно із працівниками СБУ
Фото: pravda.com.ua
Про це повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська Правда".
"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", – сказала вона.
Згідно з інформацією видання, операція проводиться спільно із працівниками СБУ.
Затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.
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07 07 2017 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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