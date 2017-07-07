Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів, – ВІДЕО

В центрі Києва затримують групу осіб, що, за словами поліції, планували влаштувати провокації.

Про це повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська Правда".

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", – сказала вона.

Згідно з інформацією видання, операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

Затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.