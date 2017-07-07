Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів, – ВІДЕО

За попередньою інформацією, операція проводиться спільно із працівниками СБУ
В центрі Києва затримують групу осіб, що, за словами поліції, планували влаштувати провокації.
Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів, – ВІДЕО Фото: pravda.com.ua

Про це повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська Правда".

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", – сказала вона.

Згідно з інформацією видання, операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

Затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.  

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2017 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.