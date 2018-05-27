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Біля Яворівського полігону знайдено мертвим військовослужбовця

Військовослужбовець проходив перепідготовку на Яворівському військовому полігоні
У суботу, 26 травня, біля території Яворівського військового полігону у Львівській області було знайдено мертвим військовослужбовця Збройних сил України.
Біля Яворівського полігону знайдено мертвим військовослужбовця Фото: прес-служба Міноборони

Про це місцевому виданню Четверта студія повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

За його словами, тіло військовослужбовця знайшли в одній з лісопосадок біля території полігону. У Міноборони не повідомили обставини смерті.

Відомо, що військовослужбовець проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей. Інформації про те, звідки він прибув, поки немає.

Нагадаємо, 18 травня військовослужбовця військової служби за контрактом Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного знайшли мертвим у дворі власного будинку у Львівській області ввечері в четвер.

Напередодні, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.

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27 05 2018 16:40
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