Біля Яворівського полігону знайдено мертвим військовослужбовця

У суботу, 26 травня, біля території Яворівського військового полігону у Львівській області було знайдено мертвим військовослужбовця Збройних сил України.

Про це місцевому виданню Четверта студія повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

За його словами, тіло військовослужбовця знайшли в одній з лісопосадок біля території полігону. У Міноборони не повідомили обставини смерті.

Відомо, що військовослужбовець проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей. Інформації про те, звідки він прибув, поки немає.

Нагадаємо, 18 травня військовослужбовця військової служби за контрактом Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного знайшли мертвим у дворі власного будинку у Львівській області ввечері в четвер.

Напередодні, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.