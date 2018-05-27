Біля Яворівського полігону знайдено мертвим військовослужбовця
Про це місцевому виданню Четверта студія повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
За його словами, тіло військовослужбовця знайшли в одній з лісопосадок біля території полігону. У Міноборони не повідомили обставини смерті.
Відомо, що військовослужбовець проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей. Інформації про те, звідки він прибув, поки немає.
Нагадаємо, 18 травня військовослужбовця військової служби за контрактом Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного знайшли мертвим у дворі власного будинку у Львівській області ввечері в четвер.
Напередодні, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.
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