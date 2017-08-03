Біля Зайцевого через обстріл бойовиків постраждала волонтер

Бойовики обстріляли українських волонтерів у районі населеного пункту Зайцеве Донецької області.

Волонтер отримала поранення в живіт, водій ще тяжче. Також постраждав боєць.

"15 хвилин тому екіпаж Юлі Толмачової в районі Зайцевого був розстріляний снайперами, били з великого калібру розривними, вона і її водій знайдені з пораненнями, але живі. Зараз медики роблять водієві операцію і готують борт в госпіталь", - повідомила прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що Юлію Толмачову госпіталізували у Дніпро.

Нагадаємо, за останню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані. Загалом минулої доби зафіксовано 108 обстрілів з боку противника.