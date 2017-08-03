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Біля Зайцевого через обстріл бойовиків постраждала волонтер

Волонтер отримала поранення в живіт, водій ще тяжче
Бойовики обстріляли українських волонтерів у районі населеного пункту Зайцеве Донецької області.
Біля Зайцевого через обстріл бойовиків постраждала волонтер Фото: 1news.zp.ua

Волонтер отримала поранення в живіт, водій ще тяжче. Також постраждав боєць.

"15 хвилин тому екіпаж Юлі Толмачової в районі Зайцевого був розстріляний снайперами, били з великого калібру розривними, вона і її водій знайдені з пораненнями, але живі. Зараз медики роблять водієві операцію і готують борт в госпіталь", - повідомила прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що Юлію Толмачову госпіталізували у Дніпро. 

Нагадаємо, за останню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані. Загалом минулої доби зафіксовано 108 обстрілів з боку противника.

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08 03 2017 17:45
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