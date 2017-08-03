CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли українських волонтерів у районі населеного пункту Зайцеве Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Зайцевого через обстріл бойовиків постраждала волонтер
Волонтер отримала поранення в живіт, водій ще тяжче
Фото: 1news.zp.ua
Волонтер отримала поранення в живіт, водій ще тяжче. Також постраждав боєць.
"15 хвилин тому екіпаж Юлі Толмачової в районі Зайцевого був розстріляний снайперами, били з великого калібру розривними, вона і її водій знайдені з пораненнями, але живі. Зараз медики роблять водієві операцію і готують борт в госпіталь", - повідомила прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.
Повідомляється, що Юлію Толмачову госпіталізували у Дніпро.
Нагадаємо, за останню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані. Загалом минулої доби зафіксовано 108 обстрілів з боку противника.
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08 03 2017 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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