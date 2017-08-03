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Доба в зоні АТО: семеро українських бійців постраждали

Найактивніше противник обстрілював на маріупольському напрямку
За останню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані.
Доба в зоні АТО: семеро українських бійців постраждали Фото: EPA / UPG

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український війьсковослужбовець не загинув, але сім воїнів отримали поранення і травми", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

Загалом минулої доби зафіксовано 108 обстрілів з боку противника.

"На Донецькому напрямку окупанти зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів - Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці – снайпер. На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Нагадаємо, вчора у боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.

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08 03 2017 13:45
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