CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоні АТО загинув молодий морський піхотинець
Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти
Фото: Олексій Савченко Facebook
Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Займав посаду матроса.
"Передсвятковий день. Усміхнені обличчя жінок. Чоловіки з квітами. Урочистості. А у війни немає свят. Вона не обирає, в який день принести біль і сльози", – написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 6 березня 2017 року проросійські бойовики на Донбасі 122 рази обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення АТО.
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07 03 2017 18:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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