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В зоні АТО загинув молодий морський піхотинець

Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти
У боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.
В зоні АТО загинув молодий морський піхотинець Фото: Олексій Савченко Facebook

Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Займав посаду матроса.

"Передсвятковий день. Усміхнені обличчя жінок. Чоловіки з квітами. Урочистості. А у війни немає свят. Вона не обирає, в який день принести біль і сльози", – написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 6 березня 2017 року проросійські бойовики на Донбасі 122 рази обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення АТО.
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07 03 2017 18:51
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