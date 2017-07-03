В зоні АТО загинув молодий морський піхотинець Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти

У боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.

Фото: Олексій Савченко Facebook

Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Займав посаду матроса. "Передсвятковий день. Усміхнені обличчя жінок. Чоловіки з квітами. Урочистості. А у війни немає свят. Вона не обирає, в який день принести біль і сльози", – написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, 6 березня 2017 року проросійські бойовики на Донбасі 122 рази обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення АТО.

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