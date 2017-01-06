Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Білий дім може повернути Росії дві резиденції в США, які були під санкціями Вашингтона, - ЗМІ

В разі передачі резиденцій адміністрація президента Дональда Трампа може ввести обмеження на їх роботу, зокрема, позбавити дач дипломатичного імунітету
Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.
Білий дім може повернути Росії дві резиденції в США, які були під санкціями Вашингтона, - ЗМІ Фото: Reuters

Про це повідомляє Washington Post.

За даними видання, в разі передачі резиденцій адміністрація президента Дональда Трампа може ввести обмеження на їх роботу, зокрема, позбавити дач дипломатичного імунітету.

Без імунітету об'єкти будуть розглядатися як будь-яка інша будівля на території США, а у правоохоронних органів США з'явиться право доступу на їх територію, пише газета.

Відзначається, що будь-які поступки Росії можуть викликати скандал на тлі розслідувань ФБР і Конгресу про можливі зв'язки передвиборного штабу Трампа з Москвою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і його радники, намагаючись стримати наростаючу кризу через справу про зв'язки з РФ, яка загрожує президентству, збираються зробити перестановки в команді і створити "військовий штаб" в Білому домі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.