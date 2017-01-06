Білий дім може повернути Росії дві резиденції в США, які були під санкціями Вашингтона, - ЗМІ
Про це повідомляє Washington Post.
За даними видання, в разі передачі резиденцій адміністрація президента Дональда Трампа може ввести обмеження на їх роботу, зокрема, позбавити дач дипломатичного імунітету.
Без імунітету об'єкти будуть розглядатися як будь-яка інша будівля на території США, а у правоохоронних органів США з'явиться право доступу на їх територію, пише газета.
Відзначається, що будь-які поступки Росії можуть викликати скандал на тлі розслідувань ФБР і Конгресу про можливі зв'язки передвиборного штабу Трампа з Москвою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і його радники, намагаючись стримати наростаючу кризу через справу про зв'язки з РФ, яка загрожує президентству, збираються зробити перестановки в команді і створити "військовий штаб" в Білому домі.
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