Білий дім може повернути Росії дві резиденції в США, які були під санкціями Вашингтона, - ЗМІ

В разі передачі резиденцій адміністрація президента Дональда Трампа може ввести обмеження на їх роботу, зокрема, позбавити дач дипломатичного імунітету

Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє Washington Post.

За даними видання, в разі передачі резиденцій адміністрація президента Дональда Трампа може ввести обмеження на їх роботу, зокрема, позбавити дач дипломатичного імунітету.

Без імунітету об'єкти будуть розглядатися як будь-яка інша будівля на території США, а у правоохоронних органів США з'явиться право доступу на їх територію, пише газета.

Відзначається, що будь-які поступки Росії можуть викликати скандал на тлі розслідувань ФБР і Конгресу про можливі зв'язки передвиборного штабу Трампа з Москвою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і його радники, намагаючись стримати наростаючу кризу через справу про зв'язки з РФ, яка загрожує президентству, збираються зробити перестановки в команді і створити "військовий штаб" в Білому домі.