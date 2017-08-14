Bitcoin встановив новий рекорд, перевищивши бар'єр у 4 тисячі доларів

Одна з найпопулярніших в світі криптовалют Bitcoin оновила 13 серпня історичний максимум, досягнувши курсу 4087,22 доларів за одиницю.

При цьому капіталізація валюти наблизилася до 67,4 мільярда доларів – такі висновки можна зробити за даними торгового майданчика Coinmarketcap.com

Незважаючи на зростання вартості Bitcoin (BTC) 4087,22 доларів, Bitcoin Cash (BCH) подешевшав на 4,34%, а вартість цієї кріптовалюти склала $298,36 доларів.

Як відомо, біткоін першого серпня розділився на дві окремі валюти - Bitcoin (BTC) і Bitcoin Cash (BCH) - з-за того, що розробники кріптовалюти не змогли вирішити розбіжності з питання, пов'язаного з програмним забезпеченням.

Другий криптовалютой по капіталізації (понад 28 мільярдів доларів) залишається Ethereum, на третьому місці знаходиться криптовалюта Ripple (понад 6,3 мільярда доларів).