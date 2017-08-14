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Bitcoin встановив новий рекорд, перевищивши бар'єр у 4 тисячі доларів

Капіталізація валюти наблизилася до 67,4 мільярда доларів
Одна з найпопулярніших в світі криптовалют Bitcoin оновила 13 серпня історичний максимум, досягнувши курсу 4087,22 доларів за одиницю.
Bitcoin встановив новий рекорд, перевищивши бар Фото: google.com
При цьому капіталізація валюти наблизилася до 67,4 мільярда доларів – такі висновки можна зробити за даними торгового майданчика Coinmarketcap.com.
 
Незважаючи на зростання вартості Bitcoin (BTC) 4087,22 доларів, Bitcoin Cash (BCH) подешевшав на 4,34%, а вартість цієї кріптовалюти склала $298,36 доларів.
 
Як відомо, біткоін першого серпня розділився на дві окремі валюти - Bitcoin (BTC) і Bitcoin Cash (BCH) - з-за того, що розробники кріптовалюти не змогли вирішити розбіжності з питання, пов'язаного з програмним забезпеченням.
 
Другий криптовалютой по капіталізації (понад 28 мільярдів доларів) залишається Ethereum, на третьому місці знаходиться криптовалюта Ripple (понад 6,3 мільярда доларів).
Раніше повідомлялося, що Національний банк України виніс на розгляд правового статусу Bitcoin на найближче засідання Ради з фінансової стабільності, яке має відбутися в кінці серпня. Урім цього, НБУ має намір випустити свій bitcoin до кінця 2017 року.
 
 
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14 08 2017 07:56
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