Бійка в маріупольському кафе: адміністрація закладу розповіла свою версію конфлікту з прикордонниками

"17 червня о 21 годині до нас в кав'ярню завітала компанія молодих людей напідпитку. Гості замовили морозиво, і… алкогольні коктейлі. О 22 годині зал кав'ярні зачиняється, тому ми запропонували гостям продовжити свій відпочинок у залі Лаунж з нічним графіком роботи. Згідно з підписаним з поліцією, ЗСУ та мерією міста Маріуполь меморандумом ми зобов'язані оглядати кожного гостя з металошукачем для загальної безпеки оточуючих. На прохання охорони пройти перевірку молоді люди почали грубіянити та нецензурно виражатися. Адміністрація намагалася улагодити цей конфлікт усіма мирними заходами", – йдеться в заяві адміністрації закладу.

Зокрема, директор Наталія та адміністратор Христина розмовляли з гостями "мовою їх спілкування".

"Тобто тій частині компанії, яка розмовляла російською – відповідали на російській, україномовним гостям відповідали на українській мові. Незважаючи на досить агресивну поведінку молодиків, в обслуговуванні їм не відмовили, запропонували пройти до залу та спокійно продовжити вечір. Ось тут вже Станіслав почав вимагати розмовляти з ним тільки українською мовою, після чого йому терміново знадобилося меню на українській мові. Це меню зараз в розробці, та найближчим часом потрапить в наші зали. Персонал запропонував усно перевести склад страв та напоїв, які забажають гості. Реакція з їх боку була неадекватна: продовжували гучно нецензурно виражатися, грубити", – пояснили в кафе.

У закладі стверджують, що молодиків попросили піти, попередили, що інакше доведеться викликати поліцію.

"На вулиці молоді люди продовжували поводити себе агресивно по відношенню до співробітників кафе і охорони. І, нажаль, закінчилося все тим, що один з агресивної компанії "гостей" вдарив охоронця, після чого зав'язалася бійка. Адміністратор негайно почала викликати поліцію та швидку", – йдеться в повідомленні закладу.

Всю інформацію та відеоматеріали, як стверджує адміністрація, передали співробітникам поліції для розслідування справи.

"Ми зробили все можливе для мирного урегулювання цього конфлікту. Співробітники закладу впродовж 30 хвилин намагалися знайти спільну мову з компанією молодих людей, які поводилися по-хамськи, дозволяли нецензурні відгуки в бік жінок, які ввічливо та з терпінням робили усе, щоб заспокоїти буйних гостей та зробити їх відпочинок комфортним", – заявляють у закладі.

Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.