Bloomberg назвав країни з найдорожчим і найдешевшим бензином

Згідно з рейтингом вартості і доступності бензину в різних країнах світу, найдешевше пальне - у Венесуелі, де за літр бензину потрібно заплатити 0,01 долара.

За нею йде Іран з куди більш дорогою, але все одно дуже доступною ціною - 0,28 долара за літр. Замикає трійку лідерів Кувейт - 0,35 долара за літр, повідомляє ЦТС.

Росія розташувалася на десятому місці з ціною 0,72 долара за літр. У США цей показник трохи вище - 0,83 долара (13 місце).

Останні три місця в рейтингу зайняли Нідерланди, Норвегія і Гонконг (61 місце), причому в двох з цих країн перевищено позначку в більш ніж 2 долари за літр.

Україна, де літр бензину А-95 коштує трохи більше долара, в рейтингу не представлена.

Подивитися весь рейтинг можна тут.

Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).