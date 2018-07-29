БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗгідно з рейтингом вартості і доступності бензину в різних країнах світу, найдешевше пальне - у Венесуелі, де за літр бензину потрібно заплатити 0,01 долара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bloomberg назвав країни з найдорожчим і найдешевшим бензином
Україна в рейтингу не представлена
Фото: EPA/UPG
За нею йде Іран з куди більш дорогою, але все одно дуже доступною ціною - 0,28 долара за літр. Замикає трійку лідерів Кувейт - 0,35 долара за літр, повідомляє ЦТС.
Росія розташувалася на десятому місці з ціною 0,72 долара за літр. У США цей показник трохи вище - 0,83 долара (13 місце).
Останні три місця в рейтингу зайняли Нідерланди, Норвегія і Гонконг (61 місце), причому в двох з цих країн перевищено позначку в більш ніж 2 долари за літр.
Україна, де літр бензину А-95 коштує трохи більше долара, в рейтингу не представлена.
Подивитися весь рейтинг можна тут.
Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).
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