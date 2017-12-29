Bloomberg назвав мозамбікський метікал найкращою традиційною валютою для інвестицій

2017 рік, виявилося, приніс максимальний (до 6000%) прибуток тим, хто інвестував в криптовалюту, але багато хто досі не впевнений в надійності таких вкладень. У зв'язку з цим експерти Bloomberg склали рейтинг "традиційних" активів, вкладення в які принесли в 2017 році інвесторам найбільший прибуток і найбільші збитки.

Серед "звичайних" валют лідером виявився мозамбікський метікал. Ще в 2005 році валюта Мозамбіку вважалася найслабкішою в світі (поступившись пізніше цим "титулом" зімбабвійському долару), курс якої до долара США за 2017 рік зріс на 21%. Друге місце в списку найбільш вигідних для інвестицій валют поділили чеська крона і польський злотий, курси яких піднялися на 18%. Про це пише РБК.

Найсильніше за підсумками 2017 року знецінився узбецький сум, офіційний курс якого впав на 60%, тобто більш ніж удвічі. На початку вересня ЦБ Узбекистану опустив курс національної валюти відразу з 4210 сумів до 8100 сумів за долар. Таким чином, найбільша на даний момент в Узбекистані купюра в 50 тис. сум (випущена в обіг влітку 2017 року) "вартує" зараз трохи більше $ 6.

Серед фондових індексів найбільше зростання в 2017 році показав український UX (+ 80%), що, на думку експертів Bloomberg, пов'язано з надіями на відновлення економіки України та масштабним ралі на ринках, що розвиваються, оскільки інвестори зверталися в активи країн, які розвиваються, в надії на більш високий прибуток. Істотно зросли також фондові індекси Казахстану (+ 64%) і Монголії (+ 63%). У той же час знизилися фондові індекси Пакистану (мінус 22% за рік), Катару (мінус 16,5%) і Оману (мінус 9%). Різке зростання фондового індексу венесуельської біржі (+ 3865%) експерти Bloomberg враховувати відмовилися, зв'язавши його виключно зі знеціненням болівара.

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