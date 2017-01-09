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Bloomberg знайшов величезний борг у зятя Трампа

Сім’я Кушнера - колись одні з найбільших землевласників на Східному узбережжі США
Сімейна фірма Джареда Кушнера заборгувала сотні мільйонів доларів в рамках проекту 41-поверхової офісної будівлі в престижному районі Нью-Йорка на 5-тій авеню
Bloomberg знайшов величезний борг у зятя Трампа Фото: kp.ru

Про це повідомляє Bloomberg.

Проект не зміг зібрати іноземних інвесторів, незважаючи на тривалі пошуки, і його ресурси є більш обмеженими, ніж вважалося раніше, пише видання. Іпотеку за угодою необхідно сплатити через 18 місяців.

Протягом останніх двох років, члени сім’ї зятя Дональда Трампа намагались долучити значні інвестиції з-за кордону, спілкуючись з південно-корейським Фондом добробуту, найбагатшою людиною Франції, одним ізраїльським банком та страховими компаніям та бізнесменами Саудівської Аравії. Окрім того, були спроби залучити гроші з Китаю та Катару.

Сім’я Кушнера - колись одні з найбільших землевласників на Східному узбережжі США, продала тисячі об'єктів, аби зібрати кошти для придбання офісної будівлі в 2007 році. Проте за 10 років з'ясувалося, що угода себе не виправдала.

Нагадаємо, що раніше російський Внєшкомбанк, проти якого діють санкції Заходу, введені за агресію РФ проти України, повідомив, що його керівники зустрічалися з зятем та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час виборчої кампанії в США.

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01 09 2017 22:35
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