Близько 200 турків з диппаспортами отримали притулок в Німеччині
Такі дані оприлюднило Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє Deutsche Welle.
Загалом від таких осіб було подано 249 клопотань, з яких було задоволено 196. До числа осіб, які отримали притулок, входять також члени сімей дипломатів.
Кількість військових, які отримали притулок в ФРН, невідома. Загальна кількість заявок на отримання притулку в ФРН з боку турецьких громадян продовжує збільшуватися. У серпні їх було подано 962, тоді як в липні 620, а в червні - 433.
Така велика кількість клопотань пов'язується з масштабними репресіями проти опозиціонерів і курдів, які розпочались після невдалої спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року.
Нагадаємо, число турків, які просять притулку в Німеччині, продовжує зростати. У серпні було подано 877 таких заявок, що більше, ніж в будь-якому іншому місяці з моменту придушення спроби перевороту в Туреччині в 2016 році.
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