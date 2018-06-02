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Близько 200 українських моряків ув’язнені в Греції за звинуваченням у перевезенні мігрантів

Українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення
Близько 200 українських моряків перебувають у тюрмах Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону.
Близько 200 українських моряків ув’язнені в Греції за звинуваченням у перевезенні мігрантів Фото: Громадське

Деяким із затриманих вже винесли обвинувальні вироки - українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення, розповів Чаплига на спільному з родичами ув’язнених моряків брифінгу в Києві, - заявив представник Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Михайло Чаплига, повідомляє Громадське.

Родичі затриманих, які очікують розгляду своїх справ, звернулися до Офісу Омбудсмена з проханням посприяти у забезпеченні права на справедливий суд.

Зокрема, через українське консульство надати перекладача, без якого затримані не можуть спілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують.

За словами Чаплиги, офіс Обмудсмена найближчим часом сконтактує зі своїми колегами в Греції, щоб обговорити становище українських моряків.

Як повідомляв iPress.ua раніше, 2 лютого чотири українці повернулися на батьківщину після багатьох років полону в Лівії.

 

 

 

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06 02 2018 18:20
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