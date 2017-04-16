Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Близько 30 опозиційних активістів поліція затримала в Петербурзі

В акції брали участь прихильники опозиціонера В'ячеслава Мальцева
У центрі Санкт-Петербурга поліція затримала близько 30 осіб, які брали участь в акції "Вільна хода" або "Хода нової опозиції".
Близько 30 опозиційних активістів поліція затримала в Петербурзі Фото: twitter.com/ars_ves

Про це повідомляє "Фонтанка".

Демонстранти збиралися пройти від Гостиного двору до Двірцевої площі, а потім до Сенатської площі.

"Спочатку на Двірцевій площі затримали понад 40 осіб, потім поліція відпустила жінок. Зараз близько 30 активістів перебувають у відділі поліції", – розповів один з організаторів ходи Рафаель Гай.

Кореспондент радіостанції "Эхо Москвы" Арсеній Веснін повідомив, що в акції брали участь прихильники опозиціонера В'ячеслава Мальцева. За словами Весніна, вони не викрикували жодних гасел.

Нагадаємо, 2 квітня в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2017 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.