Близько 30 опозиційних активістів поліція затримала в Петербурзі

У центрі Санкт-Петербурга поліція затримала близько 30 осіб, які брали участь в акції "Вільна хода" або "Хода нової опозиції".

Про це повідомляє "Фонтанка".

Демонстранти збиралися пройти від Гостиного двору до Двірцевої площі, а потім до Сенатської площі.

"Спочатку на Двірцевій площі затримали понад 40 осіб, потім поліція відпустила жінок. Зараз близько 30 активістів перебувають у відділі поліції", – розповів один з організаторів ходи Рафаель Гай.

Кореспондент радіостанції "Эхо Москвы" Арсеній Веснін повідомив, що в акції брали участь прихильники опозиціонера В'ячеслава Мальцева. За словами Весніна, вони не викрикували жодних гасел.

Нагадаємо, 2 квітня в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.