CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Санкт-Петербурга поліція затримала близько 30 осіб, які брали участь в акції "Вільна хода" або "Хода нової опозиції".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 30 опозиційних активістів поліція затримала в Петербурзі
В акції брали участь прихильники опозиціонера В'ячеслава Мальцева
Фото: twitter.com/ars_ves
Про це повідомляє "Фонтанка".
Демонстранти збиралися пройти від Гостиного двору до Двірцевої площі, а потім до Сенатської площі.
"Спочатку на Двірцевій площі затримали понад 40 осіб, потім поліція відпустила жінок. Зараз близько 30 активістів перебувають у відділі поліції", – розповів один з організаторів ходи Рафаель Гай.
Кореспондент радіостанції "Эхо Москвы" Арсеній Веснін повідомив, що в акції брали участь прихильники опозиціонера В'ячеслава Мальцева. За словами Весніна, вони не викрикували жодних гасел.
Нагадаємо, 2 квітня в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.
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