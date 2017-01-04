Бобу Ділану вручили Нобелівську премію
Про це повідомили члени Шведської академії, пише DW.
Зазначається, що постійна секретарка академії Сара Даніус була присутньою на одному з двох запланованих у Стокгольмі концертів співака. Вона, однак, відмовилася надавати деталі щодо того, де і як відбувалася церемонія вручення.
Раніше Даніус зазначала, що Ділан хотів, щоб на церемонії були присутніми лише він особисто та представники Шведської академії.
Як повідомлялося, шведська королівська академія планувала вручити американському співакові Бобу Ділану Нобелівську премію з літератури під час його концерту в Стокгольмі, навесні 2017 року.
Нагадаємо, Боб Ділан став першим в історії музикантом, якому присудили Нобелівську премію з літератури.
Рішення про це було оприлюднено 13 жовтня, після чого Ділан ніяк не коментував цю подію.
Спроби Шведської академії зв'язатися з ним не мали успіху, що в результаті призвело до звинувачень на адресу Ділана в зарозумілості. Боб Ділан не приїхав на вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.
Згодом Боб Ділан перервав більш ніж двотижневу мовчанку після присудження йому Нобелівської премії з літератури і прокоментував цю подію.
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