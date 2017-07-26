Борг Януковича: суд Лондона ухвалив рішення на користь України
"На цьому засіданні англійський суд підтвердив, всупереч спробам Росії встановити обтяжливі умови для здійснення прав України на апеляцію, що Україні було надано безумовний дозвіл на оскарження рішення до Апеляційного суду", - повідомляє Міністерство фінансів України.
Зазначається, що в останньому рішенні суддя визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано порогові умови для надання дозволу на апеляцію, "а саме – апеляція має реальні шанси на успіх".
"Суд також погодився з позицією України, що питання відшкодування витрат Довіреної особи на судовий розгляд має бути детально вивчено судом, що відбудеться не раніше завершення розгляду апеляційної скарги України", - додає Мінфін.
Нагадаємо, 23 червня Україна подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів.
Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.
В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.
1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.
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