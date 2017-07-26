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Борг Януковича: суд Лондона ухвалив рішення на користь України

В останньому рішенні суддя визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано порогові умови для надання дозволу на апеляцію
Високий суд Лондона задовольнив клопотання України про призупинення виконання рішення щодо єврооблігацій на $3 млрд, які перебувають у власності Росії, до завершення розгляду апеляційної скарги України.
Борг Януковича: суд Лондона ухвалив рішення на користь України Фото: espreso.tv

"На цьому засіданні англійський суд підтвердив, всупереч спробам Росії встановити обтяжливі умови для здійснення прав України на апеляцію, що Україні було надано безумовний дозвіл на оскарження рішення до Апеляційного суду", -  повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що в останньому рішенні суддя визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано порогові умови для надання дозволу на апеляцію, "а саме – апеляція має реальні шанси на успіх". 

"Суд також погодився з позицією України, що питання відшкодування витрат Довіреної особи на судовий розгляд має бути детально вивчено судом, що відбудеться не раніше завершення розгляду апеляційної скарги України", - додає Мінфін.

Нагадаємо, 23 червня Україна подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.

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