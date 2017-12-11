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Борут Пахор перемагає в другому турі виборів президента Словенії

Чинний глава держави здобуває 53% голосів
У другому турі виборів президента Словенії, який відбувся в неділю, 12 листопада, перемагає чинний глава держави Борут Пахор.
Борут Пахор перемагає в другому турі виборів президента Словенії Фото: PIXSELL

За результатами підрахунку більш ніж 90% голосів Пахор здобуває понад 53% підтримки виборців, повідомляє виборча комісія Словенії, пише DW.

Опонент Пахора Мар'ян Шарец набирав менше 47% і вже визнав поразку, повідомляє AP. 

Явка на виборах становила рекордно низькі 37,5%.

Президент у Словенії виконує переважно представницькі функції.

Нагадаємо, 53-річний Борут Пахор за підсумками першого туру здобув 47% голосів виборців. 39-річний комедійний актор і двічі обраний мером міста Камнік Мар'ян Шарец тоді набрав 27% голосів.

Пахор у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го – в роки найтяжчої фінансової кризи за останні десятиліття. Під час передвиборної боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання – об'єднати людей. Його критикували, зокрема, за намагання уникати обговорення гострих тем. У рамках кампанії він упродовж 25 днів пройшов понад 700 км словенськими містами і селами для зустрічей з виборцями. Пахора також знають як "короля Instagram", оскільки він дуже активно використовує цю соцмережу.

Право голосу у країні з населенням близько 2 млн жителів мають 1,7 млн виборців.

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12 11 2017 23:55
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