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Борис Джонсон пішов з поста міністра закордонних справ Британії

Його заміна буде оголошена найближчим часом
Борис Джонсон пішов у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії, ставши третім міністром за 24 години, який покинув уряд.
Борис Джонсон пішов з поста міністра закордонних справ Британії Фото: 15minut.org

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона як міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Борису за роботу", - заявив прес-секретар Даунінг-Стріт, пише The Guardian.

Прем'єр-міністр досягла компромісу зі своїм глибоко розділеним Кабінетом міністрів на зустрічі в п'ятницю, але після консультацій з друзями і союзниками Джонсон вирішив, що не може просувати плани Мей щодо Brexit.

Нагадаємо, що міністр уряду Великої Британії Девід Девіс, який відповідав за питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу, пішов у відставку.

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09 07 2018 17:35
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