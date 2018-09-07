Борис Джонсон пішов з поста міністра закордонних справ Британії

Борис Джонсон пішов у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії, ставши третім міністром за 24 години, який покинув уряд.

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона як міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Борису за роботу", - заявив прес-секретар Даунінг-Стріт, пише The Guardian.

Прем'єр-міністр досягла компромісу зі своїм глибоко розділеним Кабінетом міністрів на зустрічі в п'ятницю, але після консультацій з друзями і союзниками Джонсон вирішив, що не може просувати плани Мей щодо Brexit.

Нагадаємо, що міністр уряду Великої Британії Девід Девіс, який відповідав за питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу, пішов у відставку.