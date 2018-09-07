ПОЛІТИКА НОВИНИБорис Джонсон пішов у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії, ставши третім міністром за 24 години, який покинув уряд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Борис Джонсон пішов з поста міністра закордонних справ Британії
Його заміна буде оголошена найближчим часом
Фото: 15minut.org
"Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона як міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Борису за роботу", - заявив прес-секретар Даунінг-Стріт, пише The Guardian.
Прем'єр-міністр досягла компромісу зі своїм глибоко розділеним Кабінетом міністрів на зустрічі в п'ятницю, але після консультацій з друзями і союзниками Джонсон вирішив, що не може просувати плани Мей щодо Brexit.
Нагадаємо, що міністр уряду Великої Британії Девід Девіс, який відповідав за питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу, пішов у відставку.
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09 07 2018 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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